Spazio Eidos sabato in scena Juorne | una storia intensa di madre e figlio

Lo Spazio Eidos a San Giorgio del Sannio ospita sabato lo spettacolo “Juorne”, una rappresentazione che racconta la relazione tra madre e figlio. La stagione teatrale prosegue con questa messa in scena, che si svolge presso la sede di Via dei Sanniti. L’evento si inserisce nel programma culturale locale e prevede la partecipazione di attori e pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Si terrà, infatti, sabato 14 marzo 2026 alle ore 20,00 il secondo appuntamento di questa edizione, con lo spettacolo “Juorne” scritto e diretto da Diego Sommaripa, con Chiara Vitiello. Dalle note di regia: “La Vicenda in un flusso di parole porta l’attenzione su una Donna, una madre, sola a battagliare in una guerra giornaliera con un peso specifico: crescere un bambino disabile. A questa guerra sarà contrapposta la pace ovvero l’amore per il figlio, un amore smisurato, che però porterà conseguenze irreparabili. Juorne è una storia di rapporti, che si creano, si formano, si rompono, si contorcono, si sgretolano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spazio Eidos, sabato in scena “Juorne”: una storia intensa di madre e figlio Articoli correlati San Giorgio del Sannio, ritorna la stagione teatrale allo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiRitorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Leggi anche: Per "Goodbye June", su Netflix, l’attrice è partita da una storia personale: la perdita di sua madre, raccontata da suo figlio. Tra dolore e memoria, la protagonista Helen Mirren, per lei, è andata contro le proprie regole...