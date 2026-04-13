Scena Nostra allo Spazio Franco | Sotterraneo porta in scena Shakespearology
Lo Spazio Franco ospiterà il 17 e 18 aprile uno degli eventi più attesi della Spring edition, con la compagnia Sotterraneo che porterà in scena
Scena Nostra continua il fine settimana del 17 e 18 aprile allo Spazio Franco con uno degli appuntamenti più attesi della Spring edition: quello con Sotterraneo, pluripremiato collettivo di ricerca tra i più originali e innovativi della scena europea.“Una delle caratteristiche distintive di Scena.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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