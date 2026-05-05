In migliaia per l' ultimo saluto a Zanardi Anche l' handbike sull' altare

Alla Basilica di Santa Giustina a Padova si sono svolte le esequie per Alex Zanardi, con la bara bianca portata alle 11:00. Migliaia di persone si sono radunate per l'ultimo saluto, e sull'altare è stata collocata anche la sua handbike. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno reso omaggio al campione e alla sua carriera.

Alla Basilica di Santa Giustina di Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Alle 11:00, infatti, è giunta la bara bianca per le esequie. A scortarla c'erano la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno rivolto un gesto di saluto e gratitudine, con le mani giunte, alle persone radunate all'esterno della basilica in Prato della Valle, nonostante la pioggia. Già dalle 9 del mattino, infatti, più di duemila persone avevano occupato l'interno della chiesa. Ai piedi dell'altare è stata collocata l'handbike dell'atleta bolognese, solitamente conservata nel vicino Museo della Medicina. A officiare don Marco Pozza, amico di lunga data di Zanardi e cappellano del carcere di Padova, legato anche a Papa Francesco.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In migliaia per l'ultimo saluto a Zanardi. Anche l'handbike sull'altare Notizie correlate Leggi anche: Addio a Zanardi, in migliaia presenti ai funerali sotto la pioggia: all’altare anche la sua handbike L'addio a Zanardi: l'handbike sull'altare, le note di Vecchioni e Guccini per lui. Daniela: "Siete immensi"L’ultimo sorriso di Alex Zanardi, l’ultimo inno alla vita celebrato nel suo funerale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’ultima corsa di Zanardi, in migliaia a Padova per l’addio di domani; Alex Zanardi, in migliaia per l’addio: attesi anche Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio; Da Morandi a Bebe Vio, ministri e calciatori: attese migliaia di persone per i funerali di Alex Zanardi a Padova. Ecco chi arriva per l'ultimo saluto al campione; Zanardi: attesi in migliaia per i funerali, don Marco 'lui patrimonio per tutti'. Alex Zanardi, in migliaia a Padova per i funerali: «Era innamorato della vita». Il ricordo del figlio NiccolòVolti dello sport, istituzioni, vip e personaggi: ecco chi c’era e come chi l’ha conosciuto ha voluto ricordarlo ... oggi.it Alex Zanardi: migliaia di persone all’addio del campione. In chiesa anche l’handbike dell’oro olimpicoGrande commozione a Padova per i funerali di Alex Zanardi, l’ex pilota e campione paralimpico di handbike morto a 59 anni. Alla basilica Santa Giustina sono accorse migliaia di persone, arrivate per d ... sportal.it I funerali di Alex Zanardi conclusi con le note di Vecchioni e Guccini - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com