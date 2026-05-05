Oltre duemila persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi, svoltisi in una basilica piena già un'ora prima dell'inizio. La cerimonia si è svolta sotto la pioggia e, all’altare, era presente anche la sua handbike. La giornata ha visto molti presenti ricordare il campione, scomparso l’1 maggio.

Oltre 2mila persone presenti, la basilica piena già un’ora prima. Al funerale di Alex Zanardi, morto l’1 maggio, erano in tantissimi. Il feretro con la bara bianca di Zanardi è arrivato alle 11 alla basilica di Santa Giustina di Padova, per la celebrazione dei funerali. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la piccola folla che si è assiepata fuori dalla basilica in Prato della Valle, sotto la pioggia. Dentro oltre 2mila persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9 di questa mattina. Sull’altare anche la sua handbike. Tra i presenti ci sono il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Zanardi, in migliaia presenti ai funerali sotto la pioggia: all’altare anche la sua handbike

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