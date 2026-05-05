Le esequie di Zanardi si sono svolte nella basilica di Santa Giustina a Padova, con la partecipazione di diverse figure pubbliche tra cui il ministro dello Sport, l'ex presidente del Coni e un ex campione olimpico. Durante la cerimonia, è stata collocata un'handbike sull'altare e sono state ascoltate note di Vecchioni e Guccini. Tra i presenti, anche una donna ha espresso parole di affetto e riconoscenza.

L’ultimo sorriso di Alex Zanardi, l’ultimo inno alla vita celebrato nel suo funerale. Un giorno di festa e non di lutto. Il campione di tutti, scomparso l’1 maggio a 59 anni, ha salutato il suo popolo a Padova, città adottiva, ma c’era l’Italia intera e tutti quelli che ne hanno ammirato il coraggio dentro alla basilica di Santa Giustina, la settima più grande del mondo, aperta a sole 2500 persone per ragioni di sicurezza. Altre centinaia fuori sotto una pioggerellina triste davanti ai maxischermi installati in Prato della Valle. A portare il feretro in chiesa e poi a circondare come uno scudo davanti all’altare gli atleti paralimpici di Obiettivo3, il progetto fondato da Zanardi, tutti vicini alle lacrime.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'addio a Zanardi: l'handbike sull'altare, le note di Vecchioni e Guccini per lui. Daniela: "Siete immensi"

Notizie correlate

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e le note di Combattente. Don Pozza: «La morte si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare, la regola dei 5 secondi e le note di Combattente. Don Pozza: «Alla morte è sfuggita l'anima»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda; L’ultima corsa di Zanardi, in migliaia a Padova per l’addio di domani; È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismo. L’ex pilota di F1 aveva 59 anni; Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni.

Addio a Zanardi, in migliaia presenti ai funerali sotto la pioggia: all’altare anche la sua handbikeLa basilica di Santa Giustina gremita per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Morandi, Bebe Vio e Tomba tra i tanti ... ilfattoquotidiano.it

L'ultimo addio a Zanardi, Malagò e Bebe Vio arrivano in chiesaGiovanni Malagò e l'atleta paralimpica Bebe Vio arrivano nella Basilica di Santa Giustina di Padova, per i funerali di Alex Zanardi, l'atleta morto all'età di 59 anni lo scorso 1° maggio. ilrestodelcarlino.it

"Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi": le parole di don Pozza nell'omelia per Zanardi a Padova - facebook.com facebook

"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com