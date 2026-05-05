A Padova, migliaia di persone si sono radunate per rendere omaggio ad Alex Zanardi, con il suo feretro posizionato sotto l’altare insieme alla sua handbike. La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Giustina, dove un lungo applauso ha accolto l’ingresso del defunto. Tra i presenti, il figlio Nicolò ha ricordato il padre mentre impastava la pizza con il sorriso, in un video condiviso durante il rito.

Un applauso interminabile ha accompagnato l’arrivo del feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina di Padova per l’ultimo saluto al grande campione di Formula 1 e simbolo del paralimpismo morto lo scorso primo maggio a 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte la folla che si è assiepata fuori dalla basilica in Prato della Valle, sotto la pioggia. Oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9 di questa mattina. Tra i presenti anche Gianni Morandi, un’emozionata Bebe Vio, che è arrivata assieme all’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò. E ancora Alberto Tomba, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale veneto, Luca Zaia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In migliaia a Padova per l’addio ad Alex Zanardi: sotto l’altare la sua handbike. Il figlio Nicolò: impastava la pizza col sorriso (video)

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Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com