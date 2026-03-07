Durante le qualifiche di sabato 7 marzo a Melbourne, le Mercedes hanno ottenuto i tempi migliori con Russell in pole position e Antonelli al secondo posto. Lewis Hamilton ha espresso alcune perplessità, sperando che la differenza di prestazioni sia legata solo alla potenza del motore. La sessione ha visto le due vetture di Stoccarda in testa, mentre altri piloti hanno completato la classifica in posizioni inferiori.

“Spero che tale differenza sia solo pura potenza”. Con qualche perplessità, così Lewis Hamilton ha parlato dopo le qualifiche della mattinata di sabato 7 marzo che ha visto dominare le due Mercedes. La prima pole della stagione è di George Russell, che ha chiuso con un super 1:18.518, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, che ha chiuso a quasi 3 decimi. Poi il vuoto: Isack Hadjar – terzo su RedBull – è a quasi 8 decimi dalla pole position. Un’enormità se consideriamo che è la prima gara della stagione e che i nuovi sviluppi rendono tutto più incerto che mai. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, settima quella di Lewis Hamilton, ma dal terzo posto in poi c’è grandissimo equilibrio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Mercedes fa paura a Melbourne: pole per Russell, 2° Antonelli. I dubbi di Hamilton: “Spero sia solo potenza”

Mercedes da paura a Melbourne: Russell in pole, Antonelli stupisce. Ferrari indietroLe qualifiche del GP d’Australia inaugurano il Mondiale 2026 con un segnale fortissimo: la Mercedes è subito riferimento e si prende la prima fila.

F1, Russell pole, Antonelli secondo. Ferrari bene, Leclerc 4°, Hamilton 7°L’inglese della Mercedes domina le qualifiche a Melbourne ma è l’italiano ad impressionare dopo un botto nelle libere.

Aggiornamenti e notizie su La Mercedes fa paura a Melbourne pole....

Temi più discussi: La nostra griglia al Mondiale di F1: Mercedes fa paura, Ferrari finalmente innova; Telemetria Melbourne: Ferrari c'è, Mercedes fa paura, ma ha i giri contati? - Analisi Tecnica - Formula 1; FP3 Australia: Bene Ferrari, ma Mercedes fa paura, con Antonelli che però mette a rischio le sue qualifiche; Avevo paura di commettere un errore: Antonelli ricorda il debutto e sogna la vittoria in Australia.

F1 | Qualifiche GP Australia: pole di Russell, Mercedes fa pauraLe qualifiche del GP Australia di F1 hanno visto una Mercedes dominante con Russell in pole davanti ad Antonelli. tuttotek.it

GP Australia 2026 – Classifica FP3: Russell fa paura, poi Hamilton e Leclerc. Antonelli a muroLa classifica, i risultati e il riassunto delle prove libere 3 del GP Australia F1 2026 sul circuito di Melbourne: scopri cosa è successo ... formulapassion.it

Hamilton polemico dopo il grande distacco inflitto dalle Mercedes nelle qualifiche: “Spero che sia solo potenza pura, altrimenti sarei deluso dalla Fia” “Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, la stagione è finita”. Le parole di Lewis - facebook.com facebook

GP Australia, Ferrari a caccia delle Mercedes: il pronostico x.com