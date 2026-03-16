Formula 1 anche un ravennate dietro la vittoria della Mercedes | l' ingegnere che fa ' volare' Kimi Antonelli

Un ingegnere di Ravenna ha contribuito alla vittoria della Mercedes nel recente Gran Premio di Cina, dove un giovane pilota italiano ha conquistato il suo primo podio in Formula 1. A 19 anni, Kimi Antonelli è salito per la prima volta sul gradino più alto, portando a casa il risultato dopo vent'anni di attesa per un italiano. La vittoria si è concretizzata in un evento caratterizzato da un team di tecnici e piloti.

Dopo 20 anni di attesa, un pilota italiano è tornato sul gradino più alto del podio: nel Gran Premio di Cina Kimi Antonelli ha vinto a 19 anni, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota Mercedes è il primo italiano a trionfare dalla vittoria di Giancarlo Fisichella (2 aprile 2006) nel Gran Premio della Malesia al volante della Renault. Ma la vittoria di questo giovanissimo campione fa sorridere anche in provincia di Ravenna: "A Solarolo la gioia e l’emozione sono ancora più grandi perché dietro questo trionfo storico ci sono la mente e il cuore del nostro Simone Resta, Vice Direttore Tecnico in Mercedes - scrive la sindaca di Solarolo Maria Diletta Beltrani - L'eccellenza di Solarolo, il genio ed il talento italiani hanno riconquistato il mondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1; Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresa; Kimi Antonelli trionfa in Cina: il pilota Mercedes è il primo italiano a vincere un gran premio dal 2006; F1, Kimi Antonelli trionfa in Cina, il primo italiano 20 anni dopo Fisichella. Hamilton 3°.

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Che GAFFE. Ieri gli organizzatori cinesi nel chiamare sul podio Kimi, hanno sbagliato Kimi, annunciandolo come Kimi Raikkonen e non come Kimi Antonelli. Anche Kimi Raikkonen sui suoi social si è fatto una grassa risata. Di nuovo Congratulazioni - facebook.com facebook

“Oggi sono due le notizie belle: Kimi Antonelli che ha vinto il gran premio in Cina e Jannik Sinner che ha vinto l’Indian Wells #CTCF x.com