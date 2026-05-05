In Italia è boom del Crémant l’altra bollicina francese

Negli ultimi anni in Italia si è assistito a un crescente interesse per il Crémant, una categoria di vini frutto della tradizione francese. Questa bollicina, tradizionalmente considerata un’alternativa meno nota allo Champagne, sta guadagnando popolarità tra i consumatori e i produttori italiani. La sua diffusione si accompagna a un rinnovato interesse per le produzioni francesi che, senza più dipendere dall’ombra dello Champagne, cercano una propria identità sul mercato.

C’è una categoria di vini francesi che negli ultimi anni ha smesso di vivere all’ombra dello Champagne e ha iniziato a costruirsi una traiettoria autonoma. Il Crémant, Metodo Classico francese prodotto fuori dalla regione simbolo delle bollicine, cresce senza troppo rumore ma con numeri difficili da ignorare: oltre 100 milioni di bottiglie vendute nel mondo ogni anno. Non è più un’alternativa economica, ma una proposta con identità propria, che intercetta un pubblico sempre più ampio. Anche l’Italia si è accodata al trend, e con una certa rapidità. In quattro anni il mercato è passato da 450 mila a oltre 2,5 milioni di bottiglie, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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