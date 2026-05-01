Boom boom Sinner asfalta anche il francese Fils e vola in finale a Madrid da numero 1

Il 1 maggio 2026, nel torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto la finale dopo aver battuto in semifinale il francese Arthur Fils con un punteggio di 6-2, 6-4. Con questa vittoria, l’italiano ha consolidato la posizione di numero uno nel ranking ATP. La partita si è svolta sulla terra rossa della capitale spagnola, confermando la buona forma del tennista azzurro in questa stagione.

Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Madrid ed è sempre più il numero 1 del ranking Atp. L’azzurro, oggi 1 maggio 2026, in semifinale sulla terra rossa della capitale spagnola s upera il francese Arthur Fils per 6-2, 6- 4. L’altoatesino aggiunge un’altra perla alla stagione sin qui eccellente. Sinner, alla quinta finale consecutiva in un Masters 1000, va a caccia del quarto titolo di fila dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. La striscia di vittorie senza passi falsi arriva a 22 in attesa della finale di domenica 3 maggio. “Numeri bellissimi, ma la finale.”. “Sono bellissimi numeri ma la cosa bella è essere in un’altra finale di un torneo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Boom boom Sinner asfalta anche il francese Fils e vola in finale a Madrid da numero 1 Notizie correlate Sinner trionfa contro il francese Fils e vola in finale ai Masters 1000 di MadridJannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Madrid superando in semifinale il francese Arthur Fils, classe 2004 e n. LIVE Sinner-Fils 6-2, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 strapazza il francese e vola in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO LA FINALE A MADRID? ORARIO E PROGRAMMA 17.