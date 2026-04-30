Boom Sarri via dalla Lazio per un’altra big di Serie A | i dettagli

A quattro giornate dalla fine del campionato, si intensifica il mercato delle panchine in Serie A. Dopo il successo sulla Lazio, l’allenatore è stato annunciato come nuovo tecnico di un’altra grande squadra del massimo campionato italiano. La situazione si sta evolvendo rapidamente e le trattative sono in corso per definire i dettagli. La stagione si avvia così verso le fasi decisive, mentre si susseguono le voci sui cambi di guida tecnica.

Mancano appena quattro turni al termine del campionato ma già impazza il mercato panchine: ecco cosa succede. C’è prima una Coppa Italia da conquistare e l’eventuale qualificazione alle Coppe europee per il prossimo anno, ma le strade di Maurizio Sarri e della Lazio sono pronte a separarsi. Il tecnico originario di Napoli nell’ultimo periodo ha avito diversi problemi con la società e quasi sicuramente cambierà aria al termine della stagione in corso. Una svolta pazzesca, che rischia di stravolgere la panchina di un’altra grande del campionato italiano. Sì, proprio così, perché il Napoli – stando a quanto riportato oggi da ‘La Repubblica’ –...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Boom Sarri, via dalla Lazio per un’altra big di Serie A: i dettagli SARRI sulla situazione Lazio e un pensiero sui vivai italiani | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Sarri via dalla Lazio: pronta un’altra panchina di Serie ADoppia pista per il tecnico toscano, ormai ai ferri corti con la società Sarri e la Lazio vanno verso la separazione al termine della stagione. Sarri via dalla Lazio per un’altra panchina di Serie A: annuncio in direttaCambia di colpo il futuro di Maurizio Sarri: l’annuncio in diretta scuote in queste ore i tifosi della Lazio.