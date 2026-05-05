Il primo ministro ha ottenuto una vittoria significativa nel Bengala Occidentale, uno stato governato per quasi trent'anni dal partito di opposizione. I risultati delle elezioni hanno visto il partito del premier conquistare la maggioranza dei seggi, con un aumento considerevole rispetto alle consultazioni precedenti. I dati ufficiali mostrano una vittoria netta, che segna un cambiamento importante nel panorama politico locale.

In India il Bharatiya Janata Party (BJP), partito nazionalista, induista e di destra guidato dal primo ministro Narendra Modi, ha ottenuto un risultato storico alle elezioni locali vincendo nel Bengala Occidentale, lo stato indiano che comprende Kolkata, che è stato guidato per 34 anni da una maggioranza comunista e poi per 15 da un partito di centrosinistra. «Oggi abbiamo scritto una nuova pagina di storia», ha dichiarato Modi dopo la pubblicazione dei risultati. Il BJP dovrebbe ottenere più di 200 seggi al parlamento locale, sui 294 disponibili. È un risultato estremamente notevole soprattutto se si considera che alle elezioni di dieci anni fa ne aveva ottenuti solo 3.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In India Modi ha ottenuto una vittoria storica nel Bengala Occidentale

Bengal Election Results | BJP’s Historic Win In Bengal: PM Modi Promises ‘New Era of Development’

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