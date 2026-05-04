Durante una gita scolastica a Ostuni, una ragazza di 15 anni proveniente da Osimo è rimasta vittima di un coma etilico. La studentessa aveva nascosto della vodka in una borraccia al posto dell'acqua, e dopo averla consumata, le sue condizioni si sono aggravate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la giovane in ospedale. La polizia ha avviato accertamenti sulla vicenda.

Non era acqua, ma vodka ben nascosta nella borraccia: una studentessa 15enne di Osimo, in provincia di Ancona, mentre era in gita scolastica a Ostuni, è finita in coma etilico. Il viaggio d’istruzione si è così trasformato in un incubo non solo per gli effetti dell’alcol che potevano essere potenzialmente gravi ma anche per i conseguenti provvedimenti disciplinari presi nei confronti della ragazza e degli altri studenti coinvolti. La studentessa, al secondo anno dell’ Istituto superiore Corridoni Campana, era in camera insieme ad altri compagni. Il gruppo ha iniziato a bere alcol, mischiando vodka, nascosta nella borraccia, insieme ad altri superalcolici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nasconde la vodka nella borraccia: 15enne marchigiana in gita a Ostuni finisce in coma etilico

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