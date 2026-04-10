La Regione Calabria ha annunciato un nuovo intervento volto a sostenere gli studenti universitari che scelgono di frequentare le università locali. Il provvedimento prevede un contributo massimo di 1.000 euro al mese per chi prosegue gli studi nella regione. La misura mira a incentivare la permanenza dei giovani nel territorio e a contrastare la fuga verso altre aree del paese o all’estero.

La Regione Calabria introduce un sostegno economico fino a mille euro mensili per gli studenti universitari che decidono di proseguire i propri studi presso gli atenei locali, con l’obiettivo di arginare la migrazione dei giovani verso il Nord o l’estero. La misura, definita dal deputato Cannizzaro come un modello pionieristico nato dalla volontà del Presidente Occhiuto, punta a premiare il talento e le capacità accademiche per frenare il declino demografico e professionale delle province calabresi. Un incentivo economico contro lo svuotamento del territorio. Il piano presentato dall’amministrazione regionale mira a trasformare un impegno in una realtà tangibile per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: fino a 1.000 euro al mese per gli studenti universitari

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Tra i presenti anche il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e con un messaggio anche il Ministro Adolfo Urso - facebook.com facebook

Sarcofago romano con scena pastorale (II secolo d.C.), ubicato nel museo archeologico di Locri (RC). #Calabria x.com