Esame terza media e PDP alunno bocciato fa ricorso ma il Consiglio di Stato dà ragione alla scuola Nessun obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo

Un alunno con disturbo specifico di apprendimento ha fatto ricorso contro la bocciatura all'esame di terza media. La famiglia ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, contestando le decisioni prese dalla scuola paritaria durante l'esame dell'anno scolastico 2021-2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha successivamente confermato la validità della valutazione della scuola, specificando che non è richiesto un obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo.