Esame terza media e PDP alunno bocciato fa ricorso ma il Consiglio di Stato dà ragione alla scuola Nessun obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo
Un alunno con disturbo specifico di apprendimento ha fatto ricorso contro la bocciatura all'esame di terza media. La famiglia ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, contestando le decisioni prese dalla scuola paritaria durante l'esame dell'anno scolastico 2021-2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha successivamente confermato la validità della valutazione della scuola, specificando che non è richiesto un obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo.
I genitori di un minore affetto da disturbo specifico di apprendimento nella forma mista hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia gli atti relativi all’esame di terza media del figlio, svoltosi nell’anno scolastico 2021-2022 presso una scuola paritaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Alunno bocciato all’esame di terza media, la famiglia fa ricorso al TAR: “Tempi troppo stretti e griglie senza data”. Il giudice respingeLa storia comincia nell'estate del 2022 in un istituto comprensivo, in provincia di Genova.
Bocciato alla maturità nonostante buona pagella, il Consiglio di Stato dà ragione ai docenti: basta la griglia di valutazioneUna candidata iscritta all'indirizzo ITAF – Amministrazione, Finanza e Marketing di un istituto scolastico superiore, in Veneto, ha subito la...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Bocciatura all'esame di terza media: regole di ammissione 2026, casi previsti e ricorsi al TAR; Terza media, bocciatura legittima anche con Dsa; Maturità 2025/2026: come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterni; Concorso Avvocatura Generale dello Stato e Giustizia Amministrativa da 133 posti: Ecco le graduatorie finali per ogni profilo.
Esame di terza media, alunno con Dsa non usa strumenti compensativi e viene bocciato: i genitori fanno ricorsoI genitori di un alunno con disturbi dell’apprendimento hanno deciso di fare ricorso dopo la bocciatura del figlio all’esame di terza media. Il Consiglio di Stato (sentenza 3017/2026), come riporta Il ... tecnicadellascuola.it
Terza media, bocciatura legittima anche con DsaIl Consiglio di Stato (sentenza 3017/2026) ha chiarito che il mancato superamento dell’esame di Stato, anche per uno studente con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), è legittimo se la scuola ... ilsole24ore.com
Superminimo: il Consiglio di Stato conferma che non può essere usato per colmare le differenze retributive tra diversi CCNL - Giurisprudenzappalti https://share.google/uC86hk8PUTlkXREky Superminimo: il Consiglio di Stato conferma che non può essere us - facebook.com facebook
In qualità di presidente onorario del Consiglio di Stato del Granducato di Lussemburgo e ambasciatore in Italia, è stato per me un onore e un grande piacere incontrare il presidente del #ConsigliodiStato italiano Luigi Maruotti per discutere di temi di interesse x.com