Alunno bocciato all’esame di terza media la famiglia fa ricorso al TAR | Tempi troppo stretti e griglie senza data Il giudice respinge

Nell’estate del 2022, in un istituto comprensivo in provincia di Genova, un alunno viene bocciato all’esame di terza media. La famiglia presenta un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, contestando i tempi ristretti e l’assenza di date precise nelle griglie di valutazione. Il giudice respinge il ricorso, confermando la validità delle procedure adottate dall’istituto. La vicenda si inserisce in un contesto di contestazioni legate alle modalità di valutazione degli esami di fine ciclo scolastico.

La storia comincia nell'estate del 2022 in un istituto comprensivo, in provincia di Genova. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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