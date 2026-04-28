Oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente un pacchetto di norme che cambia le regole sulla tutela di cani e gatti. Da ora in poi sarà obbligatorio rispettare nuove disposizioni per la protezione di questi animali domestici, rappresentando una modifica significativa nel quadro legislativo vigente. La decisione riguarda l’adozione di misure che coinvolgono proprietari e operatori del settore, con l’obiettivo di garantire un trattamento più rigoroso e rispettoso.

Il Parlamento europeo ha segnato una svolta storica per la tutela degli esseri viventi che popolano le nostre case, approvando in via definitiva un pacchetto di norme che trasforma radicalmente la percezione giuridica di cani e gatti. Con una maggioranza schiacciante, le istituzioni di Bruxelles hanno stabilito che gli animali d’affezione non possono più essere considerati semplici oggetti di scambio o giocattoli, ma devono essere riconosciuti come membri effettivi del nucleo familiare. Questo cambiamento culturale si traduce in un impianto normativo rigoroso che mira a uniformare le leggi di tutti gli Stati membri, eliminando quel mosaico di regole frammentate che spesso favoriva il traffico illecito e il maltrattamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cani e gatti, svolta storica! Da oggi sarà obbligatorio farlo, l’annuncio è appena arrivato

QUESTI POVERI GATTINI SONO STATI CACCIATI DALLA LORO CASETTA #virale #animali

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