Papa Francesco | Bastoniamo l’Italia per la Preferenza di Cani e Gatti!

Papa Francesco ha scatenato molte reazioni con le sue parole sulla preferenza degli italiani per cani e gatti, accusando implicitamente che questa tendenza possa influire sul rispetto per i bambini. Durante un discorso pubblico, il Papa ha criticato chi dedica più attenzioni agli animali domestici, lasciando intendere che questa scelta potrebbe avere ripercussioni sulla società. Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere, soprattutto tra chi si occupa di tutela infantile e di diritti degli animali.

Papa Francesco ha recentemente sollevato un polverone con le sue dichiarazioni sulla preferenza degli italiani per cani e gatti rispetto ai bambini. Durante un discorso alla delegazione di The Economy of Francesco, il Pontefice ha espresso la sua preoccupazione per la denatalità in Italia, affermando che “dobbiamo bastonare un po’ l’Italia” per questa tendenza. Secondo Papa Francesco, la cultura italiana privilegia gli animali domestici ai figli, una situazione che, a suo avviso, sta contribuendo alla crisi delle nascite nel paese. “Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura dove si privilegia avere cagnolini o gatti e non bambini”, ha detto il Papa, sottolineando l’importanza di cambiare in meglio il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

