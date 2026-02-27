Un’azienda ha deciso di sostituire una disegnatrice grafica con un algoritmo, suscitando discussioni sulla legittimità di usare l’intelligenza artificiale in questi casi. La questione riguarda le modalità di licenziamento e l’uso delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, portando alla luce le implicazioni pratiche di questa scelta.

Magari Maurizio Landini, il leader maximo della Cgil, tra un corteo pro Pal e un party per il No al referendum con Elly Schlein trova il tempo di occuparsi dei lavoratori. Ieri lo hanno preso in contropiede. Già lo hanno beccato con i rider in bocca - da anni manca un contratto che riconosca la dignità del lavoro ai coscritti del pedale al servizio soprattutto delle Ztl dove s’impigrisce la gauche caviar - e ora lo inchiodano all’algoritmo che tra i tanti vantaggi ha pure quello di non avere rappresentanza sindacale. La sentenza è tanto nuova quanto allarmante. L’ha emessa il Tribunale di Roma - il pronunciamento è il 9135 del 19 novembre... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Legittimo licenziare in nome dell’Ia

È legittimo licenziare per “colpa” dell’AI: la sentenza del tribunale di RomaÈ lecito licenziare un lavoratore per sostituire la sua mansione con un dispositivo robotico o con l’intelligenza artificiale.

Moneta, giusto licenziare se lavora l'IAIn un contesto di crescenti tensioni internazionali, l'Europa si scopre più vulnerabile.

Beautiful CEO saves a poor guy, never expecting he's the invincible God of War!

Temi più discussi: Legittimo licenziare in nome dell’Ia; Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sede; Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei lavoratori; Licenziamento collettivo: legittimità e criteri di scelta.

Licenziamento per intelligenza artificiale legittimo: l’accusa dell’UglLicenziamento per intelligenza artificiale legittimo: la sentenza 9135 del Tribunale di Roma accende il dibattito su repechage e algoritmi. stylo24.it

Licenziamento per sostituzione con Ia, per il tribunale è legittimo: ecco perchéIl tribunale di Roma ha ritenuto legittimo un licenziamento avvenuto durante una riorganizzazione aziendale che ha previsto anche l’uso di strumenti di Intelligenza artificiale. La sentenza chiarisce ... tg24.sky.it

Tranquilli, il peggio deve ancora venire… “Legittimo licenziare, chi è sostituito dall’Intelligenza artificiale” Dal Tribunale di Roma la prima sentenza del genere in Italia Massimiliano Jattoni Dall’Asén, @Corriere x.com

#ULTIMORA | Licenziato per l’arrivo dell’IA: la sentenza che cambia tutto! Il Tribunale di Roma ha appena stabilito che è legittimo licenziare un lavoratore quando la sua posizione viene soppressa anche a causa dell’introduzione di strumenti di Intellig - facebook.com facebook