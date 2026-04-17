Un video che mostra un commentatore televisivo che recita un versetto biblico, ma in realtà cita una scena di un film famoso, sta facendo il giro del web. Nel film, infatti, si sente una frase celebre pronunciata da un personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, mentre il commentatore utilizza le parole come se fossero tratte dalla Bibbia. La clip ha rapidamente generato discussioni e condivisioni sui social network.

New York, 17 aprile 2026 – Gli appassionati di cinema lo sanno: i versetti della Bibbia “Ezechiele 25:17” dell’iconico monologo che Samuel L. Jackson recita in ‘Pulp Fiction’ non esistono davvero. Eppure c’è ancora chi, pur definendosi un fervido credente, continua a citarli pensando che siano veri. È quanto successo al capo del Pentagono Pete Hegseth, che durante una funzione religiosa (trasmessa in diretta streaming) ha citato le battute del film credendo di riportare un vero passo biblico. La strana preghiera dell’aviatore. Hegseth ha introdotto la citazione spiegando che aveva parlato con l'ammiraglio Brad Cooper, che ha guidato le forze americane in Iran, spiegando di come gli insegnamenti religiosi stessero influenzando le decisioni del Pentagono.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La gaffe di Hegseth: prega citando la Bibbia, ma è Pulp Fiction. E il video diventa virale

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Noi, una settimana fa, avevamo già mandato in onda l'audio di Pulp fiction, per percularlo. Ma lui lo ha detto, e li ha fatto, per davvero. Quando la realtà supera la fantasia. E dire che gli faremmo da consulenti, anche solo per un paio di milioni di dollari. Ecco, a - facebook.com facebook

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