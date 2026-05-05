Un uomo di 30 anni, fingendosi un ufficiale della Guardia di finanza, è stato individuato in una stazione ferroviaria con dei gioielli che, secondo le indagini, erano stati sottratti a un’anziana. L’uomo, di nazionalità italiana, aveva adottato un atteggiamento aggressivo che ha portato la vittima a consegnargli orologi, gioielli e denaro contante. Gli investigatori stanno verificando i dettagli della vicenda e l’identità dell’individuo.

Si è presentato come un sottufficiale della Guardia di finanza ma in realtà era un truffatore. L’anziana però si è fatta intimorire dall’atteggiamento aggressivo del trentenne, italiano, consegnandogli gioielli, orologi e denaro in contanti. L’uomo si è presentato all’abitazione dell’ottantenne inventando una presunta operazione da parte dei finanzieri durante la quale sarebbe stata ritrovata della refurtiva rubata all’interno di una autovettura intestata proprio all’anziana. Quindi per evitare conseguenze peggiori le è stato “consigliato“ di consegnare del denaro e oro. E la signora, spaventata, ha obbedito mettendo a disposizione del truffatore quello che aveva di prezioso in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In azione finto finanziere. Rintracciato in stazione coi gioielli rubati a un’anziana

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