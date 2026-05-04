Un uomo è stato arrestato alla stazione ferroviaria di La Spezia Centrale dopo essere stato trovato in possesso di denaro rubato a un'anziana. Durante un normale controllo da parte della Polizia Ferroviaria, l’uomo è stato fermato e sottoposto a ispezione. Da una prima verifica, sono emersi elementi che hanno portato all’arresto, e sul suo conto sono in corso ulteriori accertamenti. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulla provenienza del denaro o sui motivi del comportamento dell’uomo.

La Spezia, 4 maggio 2026 – Il viavai della stazione ferroviaria di La Spezia Centrale non è bastato a nascondere i movimenti sospetti di un uomo, incappato nei controlli ordinari della Polfer. Il fermato, un cittadino italiano, portava con sé uno zaino dal contenuto insolito: un portagioie colmo di denaro contante, banconote da 50 euro e una collezione di preziosi, tra cui orologi, monete e una fede nuziale. https:www.lanazione.itfirenzecronacaragazzo-aggredito-firenze-dupapq3f L'operazione, condotta in stretta sinergia con la Squadra Mobile e le Volanti della Questura, ha permesso di ricostruire rapidamente i movimenti dell'uomo. Le indagini hanno portato dritto a una vittima, un'anziana signora che poche ore prima era caduta nella rete di un sedicente finanziere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finto finanziere fermato alla stazione con il bottino rubato a un'anziana

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