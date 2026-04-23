Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di Immaginaria festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista

Dal 8 al 10 maggio si svolge al Cinema Nuovo Sacher la ventunesima edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Visibilia APS e presenta una selezione di film provenienti da diverse nazioni, con proiezioni, incontri e dibattiti dedicati alle tematiche rappresentate. La manifestazione si svolge in tre giorni di programmazione e incontri pubblici.

Associazione Culturale Visibilia APS presenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo Sacher 8-10 maggio 2026 IMMAGINARIA: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderio Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione del festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista, con lungometraggi, documentari e cortometraggi, anche in anteprima italiana. Dedica a Edda Billi, apertura con When Night is Falling di Patricia Rozema. Dall’8 al 10 maggio il Cinema Nuovo Sacher di Roma accoglie la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista Notizie correlate Immaginaria 2026 al via a maggio: il festival del cinema indipendente femministaTorna a Roma l’Immaginaria International Film Festival, un appuntamento culturale di rilievo dedicato al cinema lesbico e femminista internazionale... Al via la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale a Casa BruschiArezzo, 29 gennaio 2026 – La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, lancia la XXI edizione del Festival Musicale...