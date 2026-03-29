‘La Sobrietà’ nuovo film del regista e sceneggiatore foggiano Carlo Fenizi è in anteprima su Prime Video

Dal 27 aprile, il film ‘La Sobrietà’, scritto e diretto da Carlo Fenizi, è disponibile in anteprima su Prime Video. Il regista foggiano, già noto per i titoli ‘Effetto Paradosso’ e ‘Istmo’, presenta questa nuova produzione attraverso la piattaforma di streaming. Il film è stato girato da Fenizi, che ha anche firmato la sceneggiatura.

La pellicola accompagna lo spettatore dietro le quinte degli ambienti cinematografici, tra manie e debolezze. "C'è pugliesità e tropicalismo, più effetto che causa. Un manifesto libero e personale”, assicura. Nel cast, Michele Venitucci, Eva Basteiro-Bertolí, Antonia San Juan, Carmen Russo e Amanda Lear Dal 27 aprile, è disponibile in anteprima assoluta, su Prime Video, ‘La Sobrietà’, un film scritto e diretto Carlo Fenizi, regista, sceneggiatore e docente foggiano già autore di ‘Effetto Paradosso’ e ‘Istmo’. La pellicola - in chiave tra mockumentary e commedia nera - accompagna lo spettatore dietro le quinte degli ambienti cinematografici, tra manie e debolezze dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - ‘La Sobrietà’, nuovo film del regista e sceneggiatore foggiano Carlo Fenizi è in anteprima su Prime Video Articoli correlati “La Sobrietà”, il nuovo film di Carlo Fenizi arriva su Prime Video: tra mockumentary e commedia neraDal 27 aprile sarà disponibile in prima visione assoluta su Prime Video “La Sobrietà”, il nuovo film diretto da Carlo Fenizi, regista già noto per... Troppa famiglia: il nuovo film del regista Pierluigi Di Lallo sbanca su Prime VideoÈ un grande successo quello registrato dal nuovo film del regista abruzzese, originario di Rocca San Giovanni, Pierluigi Di Lallo. Aggiornamenti e notizie su Carlo Fenizi Discussioni sull' argomento LA SOBRIETA' - Dal 27 aprile su Prime Video; LA SOBRIETA’ su Prime Video dal 27 aprile; Note di regia de La Sobrietà; BIF&ST 17 - I Premi Per il Cinema Italiano. Amanda Lear Foreveramandalearblog. . Santa Amanda Lear ..... Dal 27 aprile, in anteprima assoluta su Prime Video, La Sobrietà, un film di Carlo Fenizi (Effetto Paradosso, Istmo) che, in una chiave tra mockumentary e commedia nera, accompagna lo spetta - facebook.com facebook "#carlofenizi" - Results on X | Live Posts & Updates x.com