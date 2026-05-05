In anteprima | dentro la mostra Costume Art del Met Gala

In anteprima, vengono svelati i dettagli della mostra Costume Art allestita in occasione del Met Gala. I giornalisti specializzati in arte e moda di VF, Nate Freeman e José Criales-Unzueta, hanno visitato gli spazi espositivi per osservare le creazioni e gli allestimenti presenti. La visita si concentra sui pezzi esposti e sui punti salienti dell’esposizione, senza commenti o analisi aggiuntive.

Il Costume Institute Benefit che l’accompagna, universalmente noto come Met Gala, quest’anno è sponsorizzato da Lauren Sánchez Bezos e Jeff Bezos: una circostanza che ha spinto alcune frange di internet a ribattezzare l’evento «Bezos Gala» e a invocare un boicottaggio come reazione ai legami della coppia con il presidente Donald Trump. Il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato che avrebbe disertato il gala, interrompendo una tradizione pluriennale che vedeva i sindaci di New York partecipare all’evento come ospiti. Eppure Anna Wintour e il direttore del museo, Max Hollein, hanno annunciato che il gala di quest’anno dovrebbe aver raccolto 42 milioni di dollari per il Costume Institute, la cifra più alta nella storia dell’evento.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In anteprima: dentro la mostra Costume Art del Met Gala Lo que NO VISTE del detrás de cámaras de Harry Potter Notizie correlate Leggi anche: Met Gala, il tema Costume Art rende la moda capolavoro dell’Arte Met Gala 2026, svelato il dress code: Fashion is ArtPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.