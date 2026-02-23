Met Gala 2026 svelato il dress code | Fashion is Art

Il fil rouge dell'evento che, ogni anno, illumina la scalinata del Metropolitan Museum of Art sarà Fashion is Art, ossia la moda è arte. Un tema che, come ci si aspettava, si sposa alla perfezione con la mostra Costume Art che mette al centro il sottile legame che c'è tra il corpo vestito e l'arte. Una comunicazione che richiama al classicismo - con tanto di marmo inciso - a mo' d'indizio nonché una possibile fonte d'ispirazione per i favolosi vestiti che verranno sfoggiati.

Il tema del Met Gala 2026 lascia pietrificati, letteralmenteIl Met Gala 2026 ha sconvolto tutti per il suo tema, causato da una mostra di sculture di ghiaccio che si sciolgono.

Met Gala 2026, svelati i co-host: il grande ritorno di BeyoncéNel 2026, la Met Gala si prepara a una serata imperdibile con un cast di co-host eccezionali.

