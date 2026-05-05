In Africa candidarsi alle elezioni è un privilegio per ricchi

In diversi paesi africani, le normative elettorali sono state modificate per aumentare i requisiti di accesso alla candidatura. Le nuove disposizioni prevedono spesso alti pagamenti di cauzioni o requisiti di patrimonio personale, rendendo più difficile la partecipazione di candidati senza risorse finanziarie significative. Queste modifiche avvengono in un momento in cui si registra un aumento delle restrizioni per chi desidera concorrere alle elezioni, limitando potenzialmente la rappresentanza politica.

Alexis Mohamed avrebbe voluto presentarsi alle elezioni contro il suo ex capo. A lungo consigliere del presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, Mohamed si era dimesso a settembre, denunciando l’erosione della democrazia nel suo paese. Alle elezioni del 10 aprile, però, sulla scheda elettorale il suo nome non c’era. Oggi Mohamed vive fuori dal paese e sostiene di non poterci tornare per presentare i documenti per la candidatura o per fare campagna elettorale senza garanzie credibili per la sua sicurezza. E anche se gli fosse stato permesso candidarsi, i costi per farlo sarebbero stati troppo alti in una scena politica che molti critici definiscono meramente cerimoniale, e in cui di solito a vincere è Guelleh.🔗 Leggi su Internazionale.it

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