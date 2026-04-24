A Messina, le persone interessate a diventare scrutatori per le prossime elezioni possono presentare domanda dal 30 aprile al 5 maggio. La selezione avviene attraverso un sorteggio pubblico, che riguarda i candidati in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 maggio. La procedura permette agli interessati di mettere a disposizione il proprio nome per svolgere il ruolo di scrutatore durante le operazioni di voto.

? Cosa sapere Messina: domande per scrutatori elettorali aperte dal 30 aprile al 5 maggio.. I candidati saranno selezionati tramite sorteggio per le amministrative del 24 maggio.. Dal 30 aprile al 5 maggio 2026 i cittadini di Messina possono candidarsi per diventare scrutatori in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, con il ballottaggio previsto per il 7 e l’8 giugno. Il Servizio Elettorale ha tracciato la linea vuole partecipare attivamente alla gestione dei seggi. Gli elettori iscritti nelle liste del Comune hanno una finestra temporale ristretta di soli sei giorni per presentare la domanda. Una volta raccolte le richieste, si procederà tramite sorteggio per assegnare i compiti ai singoli cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina chiama: ecco come candidarsi come scrutatore per le elezioni

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