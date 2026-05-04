Vendute nel casertano 25mila auto usate con rischi ' nascosti'
Nel 2025, in Campania, sono state vendute circa 141 mila auto usate che avevano almeno un rischio nascosto. Di queste, una parte significativa è stata venduta nel territorio del casertano, dove si stimano circa 25 mila veicoli di seconda mano commercializzati con problemi potenziali. Questi dati evidenziano la presenza di veicoli usati che potrebbero presentare criticità non immediatamente visibili ai consumatori.
Sono 141mila veicoli i veicoli usati venduti nel 2025 in Campania che presentavano almeno un rischio. I volumi più alti di auto a rischio sono stati registrati nelle province di Caserta, Napoli e Salerno.Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80%.🔗 Leggi su Casertanews.it
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