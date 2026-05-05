Un modello di collaborazione tra scuole e imprese del territorio. È il bando " Project Work " promosso dalla Camera di Commercio di Varese che viene riproposto con la sua quinta edizione. L’obiettivo è quello di superare il tradizionale tirocinio, promuovendo percorsi di co-progettazione in cui studenti e aziende lavorano alla realizzazione di progetti concreti. I percorsi finanziati prevedono la creazione di un prodotto o un servizio, sviluppato da gruppi di almeno 5 studenti delle scuole superiori o dei centri di formazione professionale, affiancati da tutor scolastici e aziendali. Nelle prime 4 edizioni il bando ha sostenuto 43 partenariati tra scuole e imprese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imprese e scuola: favoriti da Project Work incontro e crescita

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