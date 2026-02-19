Sicilia ciclone Harry | aperti i ristori per le imprese ma restano dubbi sull’adeguatezza dei fondi stanziati

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia un mese fa, causando danni alle imprese e alle strutture balneari. Per aiutare le attività danneggiate, sono stati aperti i primi fondi di ristoro. Tuttavia, molti imprenditori si chiedono se le risorse siano sufficienti a coprire tutte le perdite subite. Le procedure sono state velocizzate, ma le polemiche sui soldi disponibili continuano. La regione ha annunciato i primi pagamenti, mentre alcune aziende temono di non ricevere abbastanza aiuto. La situazione resta incerta, con molte imprese in attesa di chiarimenti.

Sicilia, tra ristori e polemiche per il ciclone Harry: imprese in attesa, fondi insufficienti?. Un mese dopo il passaggio devastante del ciclone Harry, avvia la fase dei ristori per le imprese colpite, con procedure accelerate anche per gli stabilimenti balneari. Tuttavia, l’entità dei danni e le risorse stanziate a livello nazionale sollevano forti dubbi sulla sufficienza degli aiuti, mentre, 19 febbraio, apre la piattaforma per le domande da parte delle aziende non costiere. La corsa ai ristori: via le domande, ma l’allarme sui fondi resta. Le imprese dei comuni dichiarati in stato di emergenza a seguito del ciclone Harry possono presentare domanda di ristoro a partire dalle ore 12 di attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo ap2127.🔗 Leggi su Ameve.eu Ristori dopo il ciclone Harry: al via le domande per le imprese lontane dal mare, ma è polemica sui fondiIl governo ha aperto le domande di ristoro dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha provocato danni anche alle imprese lontane dal mare. Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.La Regione Siciliana ha deciso di estendere i ristori alle imprese di Niscemi, colpite dal ciclone Harry. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno; Ciclone Harry, Arera sospende per 6 mesi le bollette nei comuni danneggiati: ecco quali; ARERA sospende le bollette dopo il ciclone Harry. Danni provocati dal ciclone Harry, Confcommercio Sicilia: La Regione apre un confronto. Ora servono risposte rapideConfcommercio Sicilia accoglie positivamente la decisione della Regione di convocare un incontro istituzionale per il 18 febbraio presso l’assessorato regionale al Turismo, dove il presidente regional ... scrivolibero.it Decreto maltempo: più di un miliardo per i danni del ciclone Harry. M5s: Provvedimento tamponeVia libera al decreto che mobilita risorse per Calabria, Sicilia e Sardegna. M5S critica: È solo un provvedimento tampone ... ilfattoquotidiano.it Il presidente della #RegioneSiciliana, Renato Schifani, esprime sincero apprezzamento per la decisione del Consiglio dei ministri di stanziare ulteriori risorse destinate ai territori colpiti dal #cicloneHarry e dalla frana di #Niscemi. «Come Regione - dice il pr facebook CDM, DL CICLONE HARRY: 5 MILIONI PER IL TURISMO IN SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA Il ministro Santanchè: “Soddisfatti di aver mantenuto la promessa” Leggi di più ministeroturismo.gov.it/cdm-dl-ciclone… x.com