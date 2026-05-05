L'impero Financo ha annunciato che i Colaiacovo hanno acquisito il 25% delle quote, con un investimento di 450 milioni di euro. La mossa arriva dopo la decisione di Franco Colaiacovo Gold di lasciare il ruolo di presidente. La nuova partecipazione dei Colaiacovo porterà a cambiamenti nella gestione degli asset tra Italia e Tunisia, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

? Cosa scoprirai Chi ha spinto per l'uscita di Franco Colaiacovo Gold?. Come cambierà la gestione degli asset tra Italia e Tunisia?. Quali esperti hanno coordinato l'accordo da 450 milioni?. Perché la diversificazione in sport e media è diventata strategica?.? In Breve Carlo e Ubaldo Colaiacovo detengono ora ciascuna una quota del 37,5%. L'operazione coinvolge asset strategici in Italia, Tunisia e Repubblica Dominicana. KPMG e lo studio Denton hanno fornito consulenza tecnica e finanziaria. Natixis e BPM hanno gestito il finanziamento bancario per l'acquisizione. Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno acquisito il 25% della società Financo per un valore di 450 milioni, consolidando la proprietà familiare del colosso dei materiali edili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Impero Financo: i Colaiacovo rilevano il 25% per 450 milioni

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