Colacem cambia guida | Colaiacovo scommette 380 milioni sul futuro

Un'operazione finanziaria da 380 milioni di euro ha portato all'acquisto di Colacem da parte di Carlo Colaiacovo. L'accordo prevede il trasferimento della proprietà dell'azienda, specializzata nel settore dei materiali da costruzione. Questa acquisizione segna un cambiamento nella gestione e nella proprietà dell'impresa, che ora passerà sotto il controllo di Colaiacovo. La transazione è stata annunciata recentemente e si inserisce in un contesto di investimenti nel settore.

? Cosa sapere Carlo Colaiacovo acquisisce Colacem con un'operazione finanziaria da 380 milioni di euro.. Natixis garantisce il finanziamento per il consolidamento dell'asset industriale e delle filiere locali.. Carlo Colaiacovo acquisisce Colacem attraverso un’operazione finanziaria da 380 milioni di euro garantita dalla banca Natixis. La maxi transazione, i cui dettagli emergono ora con maggiore chiarezza, segna un punto decisivo per la gestione dell’asset industriale coinvolto. I numeri della transazione e il ruolo di Natixis. L’operazione economica che vede protagonista Carlo Colaiacovo si attesta su una cifra complessiva di 380 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colacem cambia guida: Colaiacovo scommette 380 milioni sul futuro Notizie correlate Offida scommette sul futuro: 256 nuovi libri per scuola e pediatriaL’amministrazione di Offida ha dato un impulso concreto al percorso educativo dei più piccoli attraverso la consegna di 256 nuovi volumi destinati... Libri e giovani lettori crescono. La Fiera che scommette sul futurodi Anna Mangiarotti Al suono della campanella, per così dire, nell’aula della Fondazione Mondadori a Milano, ieri il densissimo programma della 63ª...