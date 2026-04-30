Recenti notizie rivelano che ilary blasi e bastian muller si sono sposati, mentre il suo ex marito ha reagito negativamente alla notizia. Tra indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali, il tema del loro rapporto sentimentale si trova al centro dell’attenzione pubblica. La vicenda continua a suscitare discussioni tra coloro che seguono le vicende delle figure coinvolte.

Tra voci di corridoio e dichiarazioni più o meno esplicite, il futuro sentimentale di Ilary Blasi continua a far discutere. La relazione con Bastian Muller sembra ormai solida e proiettata verso qualcosa di più serio, ma il percorso per arrivare all’altare non è ancora del tutto in discesa. Sullo sfondo resta infatti il rapporto con l’ex marito Francesco Totti, tutt’altro che disteso, tra questioni legali aperte e un equilibrio familiare ancora da trovare. Totti contro le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller: il motivo. L’idea di un possibile matrimonio tra Ilary e Muller non è più solo un’ipotesi lontana: la stessa conduttrice, ospite in tv, aveva lasciato intendere che tutto dipende dalla conclusione definitiva del divorzio.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano, ma Totti non è per niente felice: non l’ha presa bene, la reazione

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Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: proposta e questioni da risolvereIlary Blasi ha condiviso sui social un gesto uno scatto romantico, un anello in primo piano e una dedica che sembra lasciare pochissimi dubbi.

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