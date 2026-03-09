Donazione multiorgano | prelevati fegato reni e cornee da un uomo di 57 anni

A Lecce, all'ospedale “Vito Fazzi”, è stato completato un prelievo multiorgano da un uomo di 57 anni deceduto nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Sono stati prelevati il fegato, i reni e le cornee, contribuendo così a una donazione che coinvolge diverse componenti vitali. L’intera procedura si è conclusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul processo.

Il paziente, deceduto per encefalite post anossica da arresto cardiaco, era ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Aveva espresso in vita il consenso L’uomo era stato ricoverato dopo un arresto cardiaco che aveva provocato una encefalite post anossica, cioè una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. Dopo il decesso, è stato subito attivato il protocollo per la donazione degli organi e dei tessuti: il paziente aveva espresso nel corso della sua vita il consenso. Il prelievo ha coinvolto l’équipe del reparto di Anestesia e Rianimazione, guidato dalla professoressa Luciana Mascia, insieme al personale del gruppo operatorio e a medici di diverse discipline, con il coordinamento della direzione medica del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Domodossola, multi espianto di organi: donati reni, fegato e cornee

Una raccolta di contenuti su Donazione multiorgano

Temi più discussi: Andria, quarta donazione multiorgano del 2026 all’ospedale Bonomo; Trapianti. Primo prelievo di polmoni da donatore a cuore fermo in Sardegna; Donazione multiorgano al Bonomo, quarta del 2026 nell’Asl Bt; Primo prelievo osseo da donatore vivente per la Asl di Latina.

Donazione multiorgano: prelevati fegato, reni e cornee da un uomo di 57 anniIl paziente, deceduto per encefalite post anossica da arresto cardiaco, era ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Aveva espresso in vita il consenso ... lecceprima.it

Prelievo multiorgano al San Salvatore: donati reni e fegato grazie al consenso della famigliaÈ stato effettuato ieri mattina un prelievo multiorgano reso possibile dal gesto di generosità dei familiari di F. P., 45 anni ... laquilablog.it

NUOVA DONAZIONE MULTIORGANO AL BONOMO DI ANDRIA: 56ENNE DONA FEGATO, CUORE, POLMONI, RENI E CORNEE Si sono concluse la notte scorsa, nelle sale operatorie dell’unità operativa di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria, dir - facebook.com facebook

Andria, quarta donazione multiorgano del 2026 all’ospedale Bonomo - News x.com