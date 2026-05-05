Il violoncellista Misha Maisky con la filarmonica Toscanini chiude Ravenna Musica 2026

Il festival Ravenna Musica 2026 si è concluso con un concerto del violoncellista internazionale Misha Maisky accompagnato dalla filarmonica Toscanini. La stagione, organizzata dall’Associazione Mariani, ha visto esibirsi artisti di rilievo e si è conclusa con questa performance che ha attirato un ampio pubblico. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo appuntamento di una serie di eventi musicali in programma durante l’anno.

Con una star internazionale del violoncello si conclude “Ravenna Musica”, la stagione curata dall’Associazione Mariani. Sabato 9 maggio prenderà posto sul palco del Teatro Alighieri Misha Maisky, musicista di fama mondiale, unico violoncellista allievo sia di Mstislav Rostropovich sia di Gregor.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L’Orchestra Filarmonica Marchigiana con il violoncellista Luigi PiovanoDoppio appuntamento con il nuovo concerto della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. "Il tempo degli eroi": Roberto Abbado guida la Filarmonica Toscanini con Midori e BeethovenUn viaggio nel cuore dell’eroismo beethoveniano è il prossimo appuntamento della Stagione con la Filarmonica Arturo Toscanini, “Il tempo degli eroi”,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La violinista molfettese Salvemini pronta al debutto con i Berliner; La violinista Molly Salvemini al debutto con i Berliner Symphoniker; LA VIOLINISTA MOLFETTESE MOLLY SALVEMINI DEBUTTA CON I BERLINER SYMPHONIKER. Mischa Maisky con la Filarmonica Toscanini al teatro ValliREGGIO EMILIA – Giovedì 7 maggio, alle 20.30, il Teatro Municipale Valli accoglie il concerto della Filarmonica Toscanini con Mischa Maisky al violoncello e Stepan Armasar sul podio. Maisky — Solista ... reggionline.com Sassari, il violoncellista Mischa Maisky apre la rassegna Grandi interpreti della musicaMusicalità, versatilità stilistica e padronanza tecnica ne fanno uno dei violoncellisti migliori al mondo. Il lettone Mischa Maisky apre domani al Teatro Verdi di Sassari (inizio alle 20.30) ... unionesarda.it Una tappa incredibile della mia vita. Ho condiviso il palco con quest’uomo, una leggenda vivente della Musica: Misha Maisky. Il triplo concerto di Beethoven nella Konzerthaus di Berlino, accompagnati dai Berliner Symphoniker davanti a 1500 spettatori Di - facebook.com facebook