Annalisa ha tenuto una nuova esibizione al Palapartenope di Napoli, portando avanti la seconda parte del suo tour Ma Noi Siamo Fuoco. La cantante ha portato sul palco il suo repertorio, attirando il pubblico presente in una serata dedicata alla musica dal vivo. L’evento si inserisce nel calendario delle tournée della cantante, che ha già eseguito vari concerti in diverse città italiane.

Annalisa è ritornata alla dimensione live con la seconda tranche del tour Ma Noi Siamo Fuoco, esibendosi ieri sera al Palapartenope di Napoli. Annalisa, le foto del concerto di Napoli. “Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo II – Palasport 2026 ” è la seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra Novembre e Dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le tredici date. Partito il 23 aprile dal Palateknoshop di Genova, il tour sta attraversando le principali arene indoor della Penisola, nelle quali sta presentando i brani dell’ultimo album Ma Io Sono Fuoco, pubblicato nell’ottobre dello scorso anno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il viaggio onirico di Annalisa al Palapartenope di Napoli (Photogallery)

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