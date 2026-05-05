Il vascello fantasma russo con bandiera delle Cook verso l’Italia | è polemica La Guardia Costiera | Non può attraccare

Un vascello russo con bandiera delle Isole Cook si trova attualmente vicino all’Italia, scatenando polemiche. La Guardia Costiera ha dichiarato che l’imbarcazione non può attraccare nei porti nazionali. Per quasi otto mesi, il mercantile è rimasto invisibile ai sistemi di sorveglianza, con l’ultimo segnale satellitare rilevato il 30 settembre tra le acque tra la Spagna e l’Africa. La sua presenza ha suscitato interrogativi sulla sua posizione e sulle eventuali implicazioni legali.

Per quasi 8 mesi è stato una specie di “vascello fantasma”: l’ultimo tracciamento satellitare il 30 settembre la fissava da qualche parte tra la Spagna e l’Africa. Ora la nave scuola TS Shtandart è ricomparsa al largo di Pantelleria. Batte bandiera delle Isole Cook, ma sarebbe riconducibile ai russi: in particolare sarebbe nella disponibilità di Vladimir Martus, amministratore della società Martus TV GmbH. La nave fino al giugno 2024, come si legge nel certificato di registrazione dell’imbarcazione, batteva bandiera russa e da due anni è registrata a nome di Mariia Martus, figlia di Vladimir. Secondo il collettivo internazionale di attivisti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il vascello “fantasma” russo con bandiera delle Cook verso l’Italia: è polemica. La Guardia Costiera: “Non può attraccare” Notizie correlate Vascello russo nel porto di Palermo, scoppia la polemica ma Salvini taglia corto: "Le leggi sono rispettate"Cresce la polemica sull'arrivo a Palermo del vascello russo Ts Shtandart, una replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande. "Rete fantasma" al largo di Ischia: l’intervento della guardia costieraSi tratta di una rete da circuizione, lunga 300 metri, utilizzata nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce Recuperata al largo...