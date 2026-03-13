Rete fantasma al largo di Ischia | l’intervento della guardia costiera

Una rete abbandonata di circa 300 metri è stata recuperata al largo di Ischia dalla guardia costiera. L’intervento, che ha coinvolto il nucleo subacqueo e vari enti, ha visto la messa in sicurezza di questa rete che si trovava in mare. La operazione si è conclusa con successo, garantendo la tutela ambientale dell’area interessata.

Si tratta di una rete da circuizione, lunga 300 metri, utilizzata nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce Recuperata al largo di Ischia una “rete fantasma” lunga circa 300 metri. L’intervento è stato eseguito dalla guardia costiera con un’operazione di tutela ambientale che ha impegnato anche il nucleo subacqueo e diversi enti coinvolti nella protezione del mare. Si tratta di una rete da circuizione, utilizzata nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce. Abbandonata in mare, continuava a rappresentare un pericolo per la fauna marina e per l’equilibrio dell’ecosistema. Le cosiddette “reti fantasma”, infatti, possono continuare a intrappolare pesci, tartarughe e altri organismi anche dopo essere state perse o lasciate sui fondali, provocando danni agli habitat sensibili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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