Vascello russo nel porto di Palermo scoppia la polemica ma Salvini taglia corto | Le leggi sono rispettate

Il vascello russo Ts Shtandart, una replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande, è stato avvistato nel porto di Palermo. La presenza della nave ha suscitato critiche e discussioni tra le varie forze politiche, che si sono confrontate sulla legittimità dell’evento. Tuttavia, il ministro dell’interno ha dichiarato che sono state rispettate tutte le leggi vigenti riguardo all’ingresso della nave nel territorio nazionale.

Cresce la polemica sull'arrivo a Palermo del vascello russo Ts Shtandart, una replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande. Dopo la protesta dei giorni scorsi di un collettivo internazionale, interviene ora anche il segretario di +Europa Riccardo Magi, secondo il quale la navigazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Vascello russo in arrivo al porto di Palermo, la protesta degli attivisti: "Bloccate l'approdo"Una replica storica di un vascello russo, la Ts Shtandart, è attesa al porto di Palermo dal 5 al 16 maggio secondo quanto riportato sul sito... Famiglia nel bosco, i genitori in Senato: «Vogliamo tornare a essere una famiglia, leggi sempre rispettate». La Russa: cadano rigidità di tuttiLa giornata che ha segnato una possibile svolta nel caso della "famiglia nel bosco" è iniziata intorno alle ore 12:45, quando Catherine Birmingham e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vascello russo in arrivo al porto di Palermo, la protesta degli attivisti: Bloccate l'approdo; Israele ha fame di grano russo e l'Ucraina si infuria; A, debutto a Gibilterra; Grano russo in Israele dai territori occupati in Ucraina? Kiev chiede spiegazioni a Tel Aviv. Il caso del vascello russo TS Shtandart, si trova al largo Pantelleria. Divampa la polemicaIl vascello russo TS Shtandart si trova al largo di Pantelleria e al momento non avrebbe chiesto di entrare in un porto italiano. Lo si apprende da fonti che ... gds.it Nave russa in arrivo in porto a Palermo, il vascello Ts Shtandart replica storica della fregata dello zar Pietro il GrandeUna nave russa è in arrivo nel porto di Palermo. Si tratta del del vascello russo TS Shtandart, una replica storica della ... msn.com Il vascello TS Shtandart, una replica storica della fregata dello zar russo Pietro il Grande, sta per arrivare in porto a Palermo per una crociera. Secondo il segretario di +Europa Riccardo Magi l’approdo nel capoluogo siciliano è in violazione alle sanzioni dispo - facebook.com facebook Vascello russo in arrivo a Palermo, l’appello di +Europa: “Vietate l’attracco, rispettate norme Ue” x.com