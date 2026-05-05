Il settore dei cosmetici si prepara a una modifica normativa che riguarda anche gli smalti glitter e metallizzati. Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 202678, i prodotti di questo tipo dovranno rispettare nuovi standard e procedure di controllo più rigorose. La normativa, che riguarda anche altri cosmetici, mira a garantire una maggiore sicurezza per i consumatori attraverso verifiche più approfondite.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Alle sostanze già classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione rientra anche l’argento, un ingrediente utilizzato per ottenere l’effetto metallizzato Il mondo dei cosmetici entra in una nuova fase regolatoria.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il tuo smalto glitter è ancora a norma? Il nuovo regolamento UE cambia le regole

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