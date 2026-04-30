Nuovo pane in Italia | ecco le regole che cambiano il tuo acquisto

Il 28 aprile, il Senato ha approvato il disegno di legge 413 che riguarda la produzione del pane. La normativa introduce nuove regole che influiranno sugli acquisti e sulla produzione di questo prodotto in Italia. La legge specifica i parametri e le modalità che devono essere seguite dai produttori per la realizzazione del pane. Questi cambiamenti potrebbero avere ripercussioni sul mercato e sui consumatori italiani.

? Cosa sapere Il Senato ha approvato il 28 aprile il disegno di legge 413 sulla produzione del pane.. Nuove etichette e spazi separati nei punti vendita cambieranno l'acquisto per i consumatori italiani.. Il Senato ha approvato il 28 aprile scorso il disegno di legge n. 413, un provvedimento che riscrive le regole sulla produzione e la vendita del pane dopo oltre tre anni di attesa per aggiornare norme frammentate. Il testo, composto da 18 articoli, è ora pronto per il passaggio alla Camera per il voto definitivo, segnando un punto di svolta per un settore che tocca ogni giorno le abitudini alimentari degli italiani. La decisione è arrivata in aula tramite una votazione per alzata di mano, con le opposizioni che hanno scelto in larga parte l’astensione, giudicando il contenuto parziale e privo di interventi strutturali sulla filiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

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