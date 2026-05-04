Stop glitter & formule forti | cosa cambia davvero nella cosmetica UE e perché riguarda anche te

Negli ultimi giorni sono stati adottati nuovi regolamenti nell’Unione Europea che limitano l’uso di certi ingredienti nei cosmetici, portando alla rimozione di alcuni smalti e alla riduzione delle fragranze più forti. Queste modifiche riguardano specifiche sostanze chimiche considerate potenzialmente dannose e hanno portato a modifiche nelle formule di molti prodotti disponibili sul mercato. La normativa si applica a tutte le aziende che producono o distribuiscono cosmetici all’interno dell’UE.

Se negli ultimi giorni hai visto sparire certi smalti o hai notato profumi meno “intensi”, non è un caso. Dal 1° maggio è entrato in vigore un nuovo regolamento dell’ Unione Europea che segna uno shift concreto nel modo in cui pensiamo (e usiamo) i cosmetici. Non è una di quelle news tecniche che restano lontane dalla realtà: questa volta il cambiamento si vede, subito, sugli scaffali. La nuova direzione UE su smalti, glitter e altro: meno rischio, più controllo. Il punto di partenza è semplice: l’UE ha deciso di limitare in modo più severo alcune sostanze classificate come CMR, cioè potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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