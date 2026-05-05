Il tribunale accoglie la richiesta | sei giorni in più di cella per i leader della missione pro-Hamas

Il tribunale di Ashkelon ha deciso di prolungare di sei giorni la detenzione di due attivisti coinvolti in una missione pro-Hamas, approvando la richiesta delle autorità di polizia israeliana. I due, legati alla Global Sumud Flotilla, sono stati fermati e sono in custodia da diversi giorni. La proroga è stata concessa per consentire ulteriori accertamenti sulle loro attività e sui loro movimenti.

Il tribunale di Ashkelon ha approvato una proroga di sei giorni della detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Thiago Avila, accogliendo la richiesta della polizia israeliana. Lo riporta il sito di Haaretz spiegando che i due resteranno in carcere almeno fino a domenica. Il brasiliano Avila e Abu Keshek, cittadino spagnolo-svedese di origine palestinese, sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e per questo sono gli unici due detenuti in Israele sui 172 intercettati dalla marina militare al largo di Creta la scorsa settimana. "Il tribunale ha autorizzato la loro detenzione fino a domenica mattina", ha dichiarato Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso l'ong israeliana Adalah.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il tribunale accoglie la richiesta: sei giorni in più di cella per i leader della missione pro-Hamas Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Leggi anche: Missione Gaza 2026, dietro la flottiglia internazionale la regia comunicativa pro Hamas Leggi anche: Mo: Israele, 'Hamas avrà 60 giorni per disarmarsi o Idf completerà missione'