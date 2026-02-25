Si torna in mare, rotta Gaza. Ma quella che viene presentata come una missione umanitaria globale appare, nei fatti, come un’operazione costruita per alimentare la macchina propagandistica di Hamas. Il nome è lo stesso già circolato negli anni scorsi: Global Sumud Flotilla. La differenza, questa volta, sta nell’ampiezza dell’apparato scenico: mare e terra, imbarcazioni e convogli, attivisti e troupe al seguito. Una mobilitazione definita «storica», con migliaia di partecipanti annunciati da oltre cento Paesi. Le navi dovrebbero partire da Barcellona, da porti italiani e tunisini, mentre colonne via terra si muoveranno dal Nord Africa. La cornice retorica è quella della «resistenza civile globale» contro il presunto fallimento della comunità internazionale nel fermare « genocidio, assedio e distruzione » a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Missione Gaza 2026, dietro la flottiglia internazionale la regia comunicativa pro Hamas

Leggi anche:

Hamas Italia, la vergogna dei soldi ai terroristi nascosti tra cibo e medicine per Gaza. Piantedosi: “Occhio ai pro-Pal”

Vi spiego la connessione (sinistra) tra pro Hamas e pro Maduro. Parla Concia

Argomenti discussi: Si è conclusa la missione a Washington del Ministro Tajani per la riunione del Board of Peace per Gaza; Striscia di Gaza e Cisgiordania: Asfar (Caritas Jerusalem) Una catastrofe che chiede speranza e corresponsabilità; Sguardi sulla striscia di Gaza; Rotta su Gaza, Open Arms salpa con la Flotilla il 12 aprile.

Missione Gaza 2026, dietro la flottiglia internazionale la regia comunicativa pro HamasLe telecamere saranno pronte. Ma la domanda resta: sulle banchine di Gaza arriveranno davvero aiuti sostanziali o, ancora una volta, soprattutto immagini utili a rafforzare la propaganda di Hamas? La ... panorama.it

Ecco le parole del Dott. Veraldi, medico in missione a Gaza che con enorme commozione ci dice “Non è umano tutto questo”, mostrando la drammaticità di quello che alcuni definiscono "seconda fase" o tregua. Dietro ogni guerra ci sono gli interessi di pochi e - facebook.com facebook

Volo della speranza da Gaza per salvare 29 persone: la missione del medico Claudio e degli infermieri Luca e Alessia x.com