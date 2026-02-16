Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato che Hamas avrà 60 giorni per consegnare le armi o le forze israeliane riprenderanno l’offensiva a Gaza. Questa decisione nasce dopo un nuovo ciclo di minacce e scontri nella regione, che ha portato a un aumento delle operazioni militari nelle ultime settimane.

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - Hamas avrà 60 giorni di tempo per disarmarsi, altrimenti Israele tornerà in guerra a Gaza. Lo ha affermato alla conferenza del Besheva Group, il segretario di gabinetto israeliano Yossi Fuchs, aggiungendo che l'amministrazione Trump ha chiesto il periodo di 60 giorni e "noi lo rispettiamo". Durante quel periodo, ha dichiarato il consigliere senior del primo ministro Benjamin Netanyahu, Hamas "dovrà rinunciare a tutte le sue armi", compresi i fucili. Gli AK-47 del gruppo terroristico "saranno loro completamente sottratti", ha affermato, aggiungendo di non essere sicuro di quando inizierà questo periodo, ma potrebbe iniziare con la conferenza del Board of Peace di giovedì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'Hamas avrà 60 giorni per disarmarsi o Idf completerà missione'

Hamas respinge le accuse delle forze israeliane secondo cui avrebbe aperto il fuoco contro i soldati.

Gli ingegneri militari hanno demolito un tunnel di Hamas lungo circa 4 chilometri nella Striscia di Gaza meridionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.