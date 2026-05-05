Il triangolo no | la commedia scritta e diretta da Bibi Bianca in scena al teatro Sant' Eugenio

La stagione 2025 - 2026 prosegue al teatro Sant'Eugenio, a Palermo, con la commedia "Il triangolo no", scritta e diretta da Bibi Bianca e interpretata da: Rosalba Bologna, Gaspare Sanzo, Marco Feo e Tiziana Martilotti, in scena sabato 9 (ore 21) e domenica 10 maggio (ore 17.45).Cosa succede.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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