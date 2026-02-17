La Giara' ' di Pirandello in scena al Sant' Eugenio | alla regia Marco Pupella
Al teatro Sant'Eugenio di Palermo, “La Giara” di Luigi Pirandello prende vita grazie alla regia di Marco Pupella, in risposta alla grande richiesta di spettacoli teatrali locali. La rappresentazione, in programma per due fine settimana consecutivi, coinvolge attori e pubblico in una serata dedicata alla comicità e alla satira dell’autore siciliano.
Al teatro Sant'Eugenio di Palermo prosegue il cartellone della Stagione 2025-2026: per i prossimi due fine settimana, andrà in scena "La Giara" di Luigi Pirandello per la regia di Marco Pupella. Gli appuntamenti saranno sabato 21 e domenica 22 febbraio, e poi, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.In scena gli attori Massimiliano Sciascia, Leonardo Campanella, Daniela Pupella, Fabiola Arculeo, Mirko Ingrassia, Valentino Pizzuto, Francesco Grisafi, il piccolo Gioele Seidita e la soprano Maria Elisabetta Trupiano.
