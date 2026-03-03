' ' La bisbetica domata' ' | la commedia di Shakespeare in scena al Sant' Eugenio
Al teatro Sant'Eugenio di Palermo, in piazza Europa 3941, la stagione 2025-2026 continua con lo spettacolo
Al teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 3941, a Palermo, prosegue la Stagione 2025-2026, con un appuntamento insolito, ma che promette tanto divertimento: in scena, dal 7 al 29 marzo, ''La bisbetica domata" di William Shakespeare con l'adattamento e la regia di Lavinia Pupella. Sul palco: Gino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
