Zack voleva scappare poi ho sentito lo sparo | l' omicidio visto dal testimone del boschetto

Un testimone ha raccontato di aver visto Zack tentare di scappare nel bosco prima di udire uno sparo. Secondo la sua testimonianza, Zack si sarebbe diretto verso sinistra, avrebbe fatto alcuni passi prima di cadere. La sua versione si inserisce nel quadro delle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, avvenuto in un’area boschiva. La dinamica dell’evento rimane al centro delle indagini in corso.

“Voleva scappare dentro il bosco così ha girato a sinistra, ha fatto due passi, così io ho sentito lo sparo, ma Zack è caduto subito”.È la dichiarazione di uno dei testimoni oculari dell'omicidio di Rogoredo, agli atti dell'incidente probatorio che tra il 10 e l'11 aprile scorso ha portato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Si parla di: Il teste oculare al gip, 'Mansouri voleva scappare e Cinturrino sparò'.

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